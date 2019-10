Ξεχάστε το «Tsitsifast», ήρθε το «Ιησούς Χριστός του τένις».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε στην ελβετική τηλεόραση πως ο 32χρονος Ιταλός τενίστας τον χαρακτήρισε «Ιησού Χριστό του τένις» στο Laver Cup.

«Ο Φονίνι μου έδωσε έναν νέο ψευδώνυμο στο Laver Cup. Ήταν ο Ιησούς Χριστός του τένις, δεν ξέρω πως να το πάρω αυτό, αλλά ήταν ενδιαφέρον να ακούσω κάτι καινούργιο, μου άρεσε!», είπε χαρακτηριστικά.

Fabio Fognini made a new nickname for Stefanos during laver cup... pic.twitter.com/88GZP0kJTK

— mina (@theoryofflove) October 24, 2019