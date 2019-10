Με Βαβρίνκα ο Φέντερερ στον προημιτελικό στη Βασιλεία (vid)

Ελβετικός... εμφύλιος στα προημιτελικά στη Βασιλεία.

Ο Σταν Βαβρίνκα κέρδισε με 6-3, 3-6, 7-5 τον Τιαφό στη φάση των "16" και θα παίξει την Παρασκευή με τον Ρότζερ Φέντερερ για μια θέση στην τετράδα.

O Φέντερερ έχει 23 νίκες σε 26 παιχνίδια με τον Βαβρίνκα και θέλει άλλη μια για να βρεθεί πιο κοντά στον 10ο τίτλο στη Βασιλεία.

Στους άλλους προημιτελικούς θα δούμε τους Οπέλκα-Μπαουτίστα Αγκούτ και Ντε Μινόρ-Στρουφ.

Τα παιχνίδια μεταδίδονται ζωντανά από το Cosmote Sport 6.

Next up? Roger Federer pic.twitter.com/K7TlMfdGZ4

Stan SURVIVES! @stanwawrinka battles past Tiafoe 6-3 3-6 7-5 in a dramatic encounter at #SwissIndoorsBasel

Serving to the @stanwawrinka backhand is a risky game #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/PKvZICRhmF

— Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2019