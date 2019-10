Ανατροπή και στους "8" στη Βασιλεία ο Τσιτσιπάς (vids)

Μετά από 2 ώρες αγώνες και με ανατροπή ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του "σκληρού" Ρικάρντας Μπεράνκις και να προκριθεί στους "8" στο τουρνουά της Βασιλείας.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 7-6 (4), 6-2, 6-4 του Λιθουανού και θα παίξει την Παρασκευή με τον νικητή του αγώνα του Κραϊνονβιτς με τον Φονίνι.

Αυτός θα είναι ο 13ος προημιτελικός της σεζόν για τον Έλληνα τενίστα ο οποίος εάν συνεχίσει ίσως συναντήσει τον Ρότζερ Φέντερερ στα ημιτελικά.

Αιφνιδιασμός...

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς δέχτηκε μπρέικ (1-2) αλλά το πήρε αμέσως πίσω για να ισοφαρίσει σε 2-2 και να προηγηθεί στη συνέχεια με 3-2.

Ο Λιθουανός θα ισοφαρίσει σε 3-3 και 4-4 αλλά ο Έλληνας θα πάρει το 9ο γκέιμ (5-4). Το 5-5 είναι για τον Μπεράνκις και εν συνεχεία θα ισοφαρίσει σε 6-6 και θα οδηγηθούμε στο τάι μπρέικ.

O Τσιτσιπάς από το 2-5 μείωσε σε 4-5 αλλά έχασε το σετ με 7-4.

Δυο μπρέικ και ισοφάριση...

Στην αρχή του 2ου σετ ο Έλληνας ισοφάρισε δις (1-1, 2-2) αλλά θα πετύχει μπρέικ και θα φτάσει στο 3-2 και στο 4-2.

Με νέο μπρέικ ο Τσιτσιπάς θα κάνει το 5-2 και θα κερδίσει το σετ για να ισοφαρίσει.

Διαφορά ποιότητας...

Το 3ο σετ θ' ανοίξει με μπρέικ του Στέφανου και θα πάρει προβάδισμα με 3-1 που του έδωσε και τον αέρα για να "σφραγίσει" τη νίκη.

O Λιθουανός θα μειώσει σε 3-2 και 4-3 αλλά ο Τσιτσιπάς θα κερδίσει το 8ο γκέιμ (5-3). Ο αντίπαλος του θα μειώσει σε 5-4 όμως ο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης θα τελειώσει το παιχνίδι.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.01. Ο Τσιτσιπάς είχε 6-2 άσους, 0-4 διπλά λάθη και κέρδισε 98 έναντι 78 πόντους.

Fighter @StefTsitsipas is into his 13th quarter-final of 2019 as he battles past Berankis 6-7 6-2 6-4#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/fDalBEHghL

— Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2019