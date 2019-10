Στα προημιτελικά στη Βασιλεία ο Φέντερερ (vids)

Σε... περίπατο μετέτρεψε τον αγώνα της φάσης των "16" με τον Ράντου Άλμποτ ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός κέρδισε με 6-0, 6-3 και είναι στους "8" όπου θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Βαβρίνκα με τον Τιαφό που θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

Ο "Βασιλιάς" συνεχίζει ακάθεκτος για το 10ο τρόπαιο του στην Βασιλεία, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του.

Στο 1ο σετ ο Φέντερερ είχε μπρέικ στο 1-0, στο 3-0 και στο 5-0 για να φτάσει στο 6-0, ενώ ξεκίνησε με μπρέικ στο 2ο (1-0) και έφτασε στο 2-0.

Μετά από ένα σερί 8-0 γκέιμ ο Μολδαβός του μείωσε σε 2-1 έφτασε στο 4-3 αλλά δεν άντεξε στην πίεση.

A @rogerfederer masterclass

He breezes by Radu Albot 6-0 6-3 in just over an hour at home in Basel! pic.twitter.com/HxKod5pYNA

