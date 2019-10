Φινάλε για την Σάκκαρη στην Κίνα (vids)

Το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν έδωσε την Τετάρτη στο Ζουχάι η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε με 6-2, 3-6, 6-2 από την Ελιζέ Μέρτενς στο Elite Trophy και ολοκλήρωσε την παρουσία της.

Μετά και από την ήττα από την Σαμπαλένκα η Σάκκαρη μένει στην 3η θέση και η Σαμπαλένκα θα παίξει με την Μέρτενς για την 1η θέση που οδηγεί στα ημιτελικά.

@elise_mertens claims victory in three sets against Sakkari, 6-2, 3-6, 6-1, at the @WTAEliteTrophy pic.twitter.com/4ElHMg4gPH

— WTA (@WTA) October 23, 2019