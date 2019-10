Με το δεξί στη Βασιλεία ο Τσιτσιπάς (vids)

Στους "16" του τουρνουά της Βασιλείας προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε με 6-3, 7-6 (6)τον Ράμος Βινιόλας και θα παίξει στην επόμενη φάση με τον νικητή του αγώνα των Μπεράνκις-Αντουχάρ.

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1, θα ισοφαριστεί αλλά με μπρέικ θα φτάσει στο 4-2 και θα επικρατήσει με 6-3.

Στο 2ο ο Ράμος θα φτάσει στο 1-2 αλλά ο Στέφανος θα φτάσει στο 2-2 και με μπρέικ θα προηγηθεί για πρώτη φορά με 3-2! Ο Ισπανός ισοφαρίζει με μπρέικ σε 3-3 και θα προηγηθεί με 3-4.

Μετά το 4-4 ο Ράμος θα κερδίσει και το 9ο γκέιμ αλλά ο Έλληνας με άνεση θα φέρει ξανά το παιχνίδι στα ίσα (5-5).

Το 11ο γκέιμ θα το κερδίσει ο Ισπανός για το 5-6 αλλά ο Τσιτσιπάς χωρίς να χάσει πόντο στο 12ο θα οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκει αν και... ίδρωσε κέρδισε με 8-6 και πήρε το εισιτήριο για τους "16".

Stef in the right direction @StefTsitsipas overcomes Ramos-Vinolas 6-3 7-6 and reaches R2 in Basel! pic.twitter.com/u6NZ8hyMB3

— Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2019