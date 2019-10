Η Ελληνίδα τενίστρια που έφτασε μέχρι και το Νο.22 της κατάταξης, έδωσε το «παρών» στο τουρνουά που διεξάγεται στην Κίνα, όμως, απέναντι στην Σαμπαλένκα στο round robin της διοργάνωσης, δεν τα κατάφερε.

Η αθλήτρια από τη Λευκορωσία έφτασε στο 2-0 (6-3 και 6-4 τα σετ) και έτσι πήρε και μια άτυπη εκδίκηση για την ήττα που είχε υποστεί από τη Σάκκαρη τον Αύγουστο στο Σινσινάτι, όταν τότε η Ελληνίδα είχε επικρατήσει με 2-1 (6-7 (4), 6-4, 6-4).

Through in two! @SabalenkaA defeats Sakkari, 6-3, 6-4, at the @WTAEliteTrophy pic.twitter.com/CFpS0LzRf9

— WTA (@WTA) October 22, 2019