Επιστροφή στους τίτλους μετά από 2 χρόνια για την Οσταπένκο (vids)

Τον πρώτο της τίτλο μετά από το 2017 και το τουρνουά της Σεούλ κέρδισε την Κυριακή η Γιέλενα Οσταπένκο.

Η Λετονή τενίστρια που το 2017 κέρδισε το Roland Garros είχε χάσει την προηγούμενη εβδομάδα στον τελικό στο Λινζ από την Γκάουφ αλλά δεν συνέβη το ίδιο και στο Λουξεμβούργο.

Έφτασε στον τελικό και εκεί κέρδισε με 6-4, 6-1 την περσινή πρωταθλήτρια Γιούλια Γκέργκες.

Πλέον έχει 3 τίτλους σε 8 τελικούς καριέρας.

She's the @WTAluxembourg Champion @JelenaOstapenk8 claims it over Goerges 6-4, 6-1. pic.twitter.com/kkJeQquQy1

— WTA (@WTA) October 20, 2019