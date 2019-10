Stockholm Open: Έσπασε... το ρόδι ο Σαποβάλοφ (vids)

Τον πρώτο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας o Ντένις Σαποβάλοφ.

Ο 20χρόνος Καναδός τενίστας κέρδισε στον τελικό με 6-4, 6-4 τον Φιλίπ Κραϊνοβιτς και άνοιξε ... λογαριασμό.

Στο τουρνουά της Στοκχόλμης θυμίζουμε ότι είχε πάρει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του το 2018 ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

O Σαποβάλοφ θα είναι τη Δευτέρα στο Νο27 της παγκόσμιας κατάταξης.

Feeling inspired @denis_shapo is hoping to emulate some former Stockholm greats...#SthlmOpen pic.twitter.com/A1wv6Nl8l9

— Tennis TV (@TennisTV) October 20, 2019