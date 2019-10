Kremlin Cup: Τσαρίνα στη Μόσχα η Μπέντσιτς (vids)

Τον 4ο τίτλο της καριέρας της κέρδισε την Κυριακή στη Μόσχα η Μπελίντα Μπέντσιτς.

Η τενίστρια από την Ελβετία επικράτησε με 6-3, 1-6, 1-6 την Ρωσίδα Παβλιουτσένκοβα και πήρε τον τίτλο που είναι και ο 2ος της μέσα στο 2019 μετά από το Ντουμπάι.

Επόμενος σταθμός της θα είναι το WTA Finals που θα διεξαχθεί στην Κίνα.

Η Μπελίντα είναι στο Νο10 αλλά τη Δευτέρα θα είναι στο Νο8 ενώ η καλύτερη της παρουσία είναι η 7η θέση τον Φεβρουάριο του 2016.

Στους άνδρες τον τίτλο στη Μόσχα κέρδισε ο Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο νεαρός Ρώσος επικράτησε με 6-4, 4-0 του Γάλλου Μαναρίνο στον τελικό και έκανε... σεφτέ στους τίτλους στο 2019.

She did it @BelindaBencic is your #KremlinCup champion

She moves past Pavlyuchenkova 3-6, 6-1, 6-1. pic.twitter.com/TLxpFcsV2z

— WTA (@WTA) October 20, 2019