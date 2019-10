Δεύτερος τίτλος στο διπλό για την Γκάουφ (vids)

Λίγες ημέρες μετά από τον πρώτο της τίτλο στο απλό στο Λινζ της Αυστρίας η Κόκο Γκάουφ πάτησε κορυφή και στο Λουξεμβούργο.

Μαζί με την Κέιτι ΜακΝάλι έφτασαν στον τελικό του όπεν στο διπλό και εκεί κέρδισαν με 6-2, 6-2 τις Κριστιάν/Γκουαρασί.

Αυτός είναι ο 2ος τίτλος στο διπλό για τις δυο νεαρές Αμερικανίδες αφού είχαν φτάσει στην κορυφή και στο Citi Open στην Ουάσινγκτον στις αρχές Αυγούστου.

It's a second doubles title for #McCoco! @CatyMcNally and @CocoGauff defeat Christian and Guarachi in straight sets, 6-2, 6-2, to win the doubles tournament at @WTALuxembourg! pic.twitter.com/WGjyDWWCId

— WTA (@WTA) October 19, 2019