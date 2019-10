Πρώτος τελικός καριέρας για τον Σαποβάλοφ (vid)

Μετά από 7 αποτυχημένες προσπάθειες σε ημιτελικούς στο Tour o Ντένις Σαποβάλοφ τα κατέφερε.

Ο 20χρόνος Καναδός κέρδισε με 7-5, 6-2 τον Σουγκίτα στον ημιτελικό του τουρνουά της Στοκχόλμης και θα παίξει την Κυριακή στον τελικό.

Εκεί θ' αντιμετωπίσει τον Φιλίπ Κραϊνοβιτς ο οποίος απέκλεισε με 4-6, 6-3, 6-3 τον Καρένο Μπούστα.

Οι δυο παίκτες θ' αγωνιστούν για πρώτη φορά ως αντίπαλοι.

The semi-final curse lifted for @denis_shapo ! #SthlmOpen pic.twitter.com/G0kr9nMqI5

Eighth time lucky

After seven previous semi-final defeats, @denis_shapo reaches a maiden ATP Tour final at @IntrumSthlmOpen, beating Sugita 7-5 6-2! pic.twitter.com/V8NUaCKvBM

— Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2019