Η Ακαδημία Ναδάλ ζήτησε βιογραφικό από τον... προπονητή Φέντερερ (pic)

Ο κάτοχος των 20 Grand Slam και των 102 τίτλων καριέρας πρέπει να δώσει βιογραφικό για να δουλέψει στην Ακαδημία του Ναδάλ.

Το ... περιστατικό αυτό συνέβη όταν ο Ρότζερ Φέντερερ εξέφρασε την επιθυμία του να διδάξει στα παιδιά που μαθαίνουν τένις στην Ακαδημία του Ισπανού.

Ο Ελβετός είχε βρεθεί, μάλιστα στα εγκαίνεια της Ακαδημίας το 2017 αλλά αυτό δεν έφτανε για να πιάσει δουλειά όταν θα αποσυρθεί.

«Θα ήθελα να διδάξω τένις στα μικρά παιδιά και θα ήθελα να το κάνω στην Ακαδημία του Ράφα!» ανέφερε στην Sportweek (La Gazzetta). Πρόσθεσε, δε πως «αν κάποιο από τα παιδιά μου θέλει να ασχοληθεί με το τένις, σίγουρα θα το έστελνα εκεί»!

Η Ακαδημία και ο Ναδάλ αποδέχτηκαν την... πρόκληση του Φέντερερ και αστειεύτηκαν στα social media, ζητώντας από τον Ελβετό να του στείλειο βιογραφικό, ρωτώντας τον επίσης αν μιλάει ισπανικά.

Hi @rogerfederer! Could you please send us your CV? Do you have any notions of Spanish? Thanks in advance. https://t.co/qH3BOteJnv

— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) October 18, 2019