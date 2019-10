European Open: Σε τελικό μετά από 8 μήνες ο Βαβρίνκα (vid)

Μετά από 8 μήνες ο Σταν Βαβρίνκα είναι ξανά σε τελικό στο Tour.

Ο Ελβετός τενίστας κέρδισε με 6-3, 6-2 τον 18χρόνο Ιταλό Γιανίκ Σίνερ στον ημιτελικό και την Κυριακή θ' αντιμετωπίσει στον τελικό τον νικητή του αγώνα του Μάρεϊ με τον Ουμπέρ.

Για τον Βαβρίνκα είναι ο πρώτος τελικός μετά από τις 12/2/2019. Τότε είχε παίξει στον τελικό στο Ρότερνταμ και είχε ηττηθεί με 2-1 σετ από τον Μονφίς.

It’s a first #ATPTour final since Rotterdam in February for @stanwawrinka

Can he claim his first title since Geneva in 2017 tomorrow in Antwerp?

@TennisTV | @EuroTennisOpen pic.twitter.com/aNoccF4Q15

— ATP Tour (@atptour) October 19, 2019