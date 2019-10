Συμπληρώθηκε η οχτάδα του WTA Finals που θα διεξαχθεί από τις 27.10 έως τις 3.11 στο Σενζέν της Κίνας.

Η Μπελίντα Μπέντσιτς κέρδισε 6-3, 6-4 την Μλαντένοβιτς στον ημιτελικό του Kremlin Cup και έτσι θα συμμετάσχει στο WTA Finals.

H τενίστρια από την Ελβετία ήταν η 8η και τελευταία που προκρίθηκε και άφησε εκτός την Σερένα Ουίλιαμς.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουνοι: Άσλεϊ Μπάρτι, Καρολίνα Πλίσκοβα, Ναόμι Οσάκα, Σιμόνα Χάλεπ, Μπιάνκα Αντρεέσκου, Πέτρα Κβίτοβα, Ελίνα Σβιτολίνα, Μπελίντα Μπέντσιτς.

Το 2018 τον τίτλο είχε κερδίσει η Ελίνα Σβιτολίνα.

With her semifinal victory in Moscow, @BelindaBencic has secured the th and final spot on the @Porsche #RacetoShenzhen!

See you at the @SHISEIDO_corp@WTAFinals, Belinda--> https://t.co/zJh1bVAvJu pic.twitter.com/ggOFyVhknb

— WTA (@WTA) October 19, 2019