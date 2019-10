Kremlin Cup: Πρόωρος αποκλεισμός για την Σβιτολίνα (vids)

Εκτός συνέχειας με το... καλημέρα στο Kremlin Cup έμεινε το Νο1 του ταμπλό και Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή που είναι από τις κορυφαίες τενίστριες στον κόσμο αποκλείστηκε στους "16" από την Κουντερμέτοβα με 2-6, 6-1, 5-7!

Αντίθετα συνεχίζουν στα προημιτελικά στη Μόσχα η Κικί Μπέρτενς, η Κριστίνα Μλαντένοβιτς και η Μπελίντα Μπέντσιτς.

Victorious Veronika

Veronika Kudermetova holds her nerve to oust top seed Svitolina and score the biggest win of her career 6-2, 1-6, 7-5. The is into the #KremlinCup quarterfinals! pic.twitter.com/YuqISEedT1

— WTA (@WTA) October 17, 2019