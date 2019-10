Το Davis Cup αλλάζει και για να περάσει στη νέα του εποχή έβαλε το ... μυαλό του ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στον κόσμο που είναι για χρόνια στη Μπαρτσελόνα και στην εθνική Ισπανίας.

Ο Ζεράρ Πικέ έχει αναλάβει την διοργάνωση του νέου Davis Cup και η αρχή θα γίνει με τους τελικούς της Μαδρίτης που θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου.

Εκεί θα δούμε τον Ράφα Ναδάλ, τον Νόβακ Τζόκοβιτς και άλλα αστέρια του τένις.

Στο τουρνουά θα συμμετάσχουν 18 ομάδες χωρισμένες σε 6 γκρουπ των 3. Η Γαλλία, η Σερβία, η Ιαπωνία, η Κροατία, η Ισπανία, η Ρωσία, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Χιλή, το Βέλγιο, η Αυστραλία, η Κολομβία, η Μεγάλη Βρετανία, το Καζακστάν, η Ολλανδία, η Ιταλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ θα είναι εκεί μ' όλα τα αστέρια τους.

Οι διοργανωτές για να προωθήσουν το σπουδαίο αυτό γεγονός έφτιαξαν ένα video στο οποίο οι τενίστες μιλούν στο τέλος....

Τον πρόλογο κάνουν ο Γκριεζμάν (ποδόσφαιρο), ο Γκασόλ (μπάσκετ), ο Ρούμπιο (μπάσκετ), ο Γκρέτζκι (χόκεϊ), ο Ινιέστα (ποδόσφαιρο), ο Μαρκέζ (Moto GP), η Ισινμπάγιεβα (στίβος), ο Καράμπατιτς (χάντμπολ). Για δείτε:

All to be Champions

Get ready for the World Cup of Tennis #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/BF8x7RNacE

— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) October 16, 2019