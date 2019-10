Ο Μεντβέντεφ εξηγεί γιατί δεν πανηγυρίζει τους τίτλους (vid)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έχει κάνει εκπληκτική σεζόν στο Tour, έχει κερδίσει 2 Masters στη σειρά αλλά έχει ένα... κακό.

Δεν πανηγυρίζει τις νίκες του, τους τίτλους του.

Το ίδιο έπραξε και στη Σανγκάη όταν κέρδισε στον τελικό τον Ζβέρεφ με 2-0 σετ!

Το γιατί το εξηγεί ο ίδιος: «Αποφάσισα μετά το Σινσινάτι ή κατά τη διάρκεια του US Open ότι θα είναι έτσι. Όλοι έλεγαν ότι θέλουν νέα πρόσωπα, κάτι νέο, οπότε τους έδωσα κάτι νέο. Δεν πανηγυρίζω τις νίκες μου, απλά μένω ψύχραιμος και κάνω τη δουλειά μου».

"Everybody is talking that they need new guys, something new, so I gave them something new"@DaniilMedwed doing things his own way #RolexSHMasters pic.twitter.com/GP20qnSuzw

— Tennis TV (@TennisTV) 13 Οκτωβρίου 2019