Linz Open: Πρώτος τελικός καριέρας για την Γκάουφ (vids)

Στον πρώτο τελικό της καριέρας της στο Tour θα παίξει την Κυριακή στην Αυστρία η Κόκο Γκάουφ.

Η 15χρόνη Αμερικανίδα που έγινε γνωστή παγκοσμίως μετά από τη νίκη της επί της Βένους Ουίλιαμς και την πορεία της στο Wimbledon 2019 κέρδισε με 6-4, 6-4 την έμπειρη Αντρέα Πέτκοβιτς και θα παίξει την Κυριακή στον τελικό.

Εκεί θα συναντήσει την νικήτρια του αγώνα της Οσταπένκο με την Αλεξάντροβα.

Η Αμερικανίδα που πέρσι ήταν στο Νο875 και την Δευτέρα θα είναι στο top-100 για πρώτη φορά. Μετά από την πρόκριση της στον τελικό στο live raking είναι στο Νο80.

.@CocoGauff wins the first set of her first-ever WTA semifinal at @WTALinz! Leads Petkovic 6-4. pic.twitter.com/ZnV6zDUETn

— WTA (@WTA) October 12, 2019