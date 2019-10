Στον 6ο τελικό της καριέρας του σε τουρνουά Masters προκρίθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός τενίστας κέρδισε με 6-3,6-4 τον Ματέο Μπερετίνι στον ημιτελικό του Shanghai Masters και θ' αντιμετωπίσει την Κυριακή (11:30, Cosmote Sports 6)τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό.

Ο Ζβέρεφ έχει κερδίσει τίτλο σε Masters στη Μαδρίτη (2018), στον Καναδά (2017) και στη Ρώμη (2017). Το 2018 έχασε 2 τελικούς σε Ρώμη και Μαϊάμι.

Φέτος έχει πάρει μόνο έναν τίτλο στη Γενεύη. Με τον Μεντβέντεφ ο Ζβέρεφ έχει παίξει 4 φορές και έχει ισάριθμες νίκες. Το 2018 τον κέρδισε στον Καναδάλ και στη Ρώμη σε Masters, το 2017 στην Ουάσινγκτον και το 2016 στην Αγία Πετρούπολη.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ζβέρεφ έφτασε με μπρέικ στο 3-1 και έπειτα στο 4-1 με τον Μπερετίνι να μειώνει σε 4-2 και σε 5-3.

Τελικά ο Γερμανός κέρδισε με 6-3 σε 30'.

Στο 2ο σετ ο Ιταλός προηγήθηκε με 1-2 και 3-4. O Ζβέρεφ όμως με μπρέικ θα φτάσει στο 5-4 και στη νίκη.

