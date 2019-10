Τον Ματέο Μπερετίνι θα συναντήσει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον 2ο ημιτελικό του Shanghai Masters που θα ξεκινήσει το Σάββατο στις 15:00 (Cosmote Sport 6).

O Ιταλός θα παίξει για 1η φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό Masters αφού κέρδισε με 7-6 (8), 6-4 τον Ντομινίκ Τιμ στον προημιτελικό της Παρασκευής.

Βέβαια θυμίζουμε πως ο 22χρόνος είχε παίξει και τον Σεπτέμβριο στον ημιτελικό του US Open όπου είχε αποκλειστεί από τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Ιταλός έκανε σπουδαίο παιχνίδι και βρήκε αντίδοτο σ' όλα τα κόλπα του Αυστριακού ο οποίος μετά από την κατάκτηση του τίτλου στο Πεκίνου την Κυριακή δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα ακόμη εισιτήριο για τελικό μέσα στην εβδομάδα.

Ο Μπερετίνι με τον Ζβέρεφ έχουν συναντηθεί δυο φορές στο Masters της Ρώμης και έχουν από 1 νίκη.

Στον άλλο ημιτελικό στις 11:30 θα παίξει ο Τσιτσιπάς με τον Μεντβέντεφ. Αξίζει να σημειώσουμε το νεαρό της τετράδας στη Σανγκάη.

Ο Τσιτσιπάς στα 21, στα 22 ο Μπερετίνι και ο Ζβέρεφ και στα 23 ο Μεντβέντεφ.

Here, there and everywhere!

Matteo Berrettini is on fire right now @SH_RolexMasters pic.twitter.com/V4YdN8L1OA

— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019