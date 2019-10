Το 2007 ήταν ο Ντέιβιντ Ναλμπάντιαν.

Το 2008, ήταν οι Μάρεϊ, Ρόντικ και Σιμόν.

Το 2009 ήταν πάλι ο Μάρεϊ αλλά κι ο Νταβιντένκο. Το 2011 ο Τσονγκά, το 2012 ξανά ο Μάρεϊ (ο μόνος τρεις φορές), το 2013 ο Ντελ Πότρο, το 2014 ο Βαβρίνκα, το 2017 ο Γκοφίν, το 2019 ο Τιέμ και τώρα ο Τστσιπάς!

Μόλις 13 φορές οι Φεντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς έχουν ηττηθεί μαζί σε μια χρονιά κι ο Έλληνας τενίστας είναι ο 11ος που καταφέρνει αυτόν τον άθλο!

Defeating Novak #Djokovic at @SH_RolexMasters Stefanos #Tsitsipas becomes the 11th player to beat all Big 3 in a season #RolexShMasters #RolexShMasters2019 pic.twitter.com/fIo6VZeX9j

— TennisMyLife (@TennisMyLife68) October 11, 2019