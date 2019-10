Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσα σε λίγες ώρες πανηγύρισε δυο σπουδαία επιτεύγματα.

Την πρόκριση του στο ATP Finals του Λονδίνου για 1η φορά στην καριέρα του αλλά και την πρόκριση του επί του Τζόκοβιτς (Νο1) στους "4" της Σανγκάης.

Ο Τσιτσιπάς θα είναι μαζί με τον Φέντερερ, τον Ναδάλ, τον Τζόκοβιτς, τον Μεντβέντεφ, τον Τιμ και άλλους 2 παίκτες στο Λονδίνο στις 11-17/11 για να παίξει τα ...ρέστα του.

H ATP του ετοίμασε ήδη ένα video για να δείξει σ' όλο τον κόσμο του αθλήματος πως και ο Στέφανος θα είναι εκεί!

He's taken out all of the top three in 2019

Will @StefTsitsipas do the same at the #NittoATPFinals?

— ATP Tour (@atptour) October 11, 2019