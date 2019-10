Τι έχει πετύχει αυτό το παιδί μέσα στο 2019. Τα πάντα.

Στη Σανγκάη πέτυχε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που συνοδεύει φυσικά τη νίκη του επί του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κερδίζει μέσα στο 2019 όλα τα μέλη του Big-3.

Ξεκίνησε από τη Μελβούρνη και το Australian Open εκεί όπου στη φάση των "16" απέκλεισε με 3-1 σετ το "είδωλο" του, τον Ρότζερ Φέντερερ.

Από τον Ιανουάριο φτάσαμε στον Μάιο για να δούμε τον Στέφανο να νικά στη Μαδρίτη τον Ράφα Ναδάλ (Νο2). Επικρατεί με 2-1 σετ.

Ο Έλληνας κέρδισε τον Ισπανό στην πατρίδα του και είναι ο νεότερος που τον νικά σε χωμάτινη επιφάνεια...

Μετά από λίγους μήνες νικά και μάλιστα με ανατροπή τον Τζόκοβιτς στη Σανγκάη στην οποία το 2018 είχε κερδίσει το τρόπαιο!

Είναι ο 2ος που τα καταφέρνει μέσα στο 2019 μετά από τον Ντομινίκ Τιμ.

Federer in January

Nadal in May

Djokovic in October

3victories over each member of the big 3 in 2019 for @StefTsitsipas #RolexSHMasters pic.twitter.com/bfpbzcIkz3

— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019