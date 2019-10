Στα ημιτελικά της Σανγκάης ο Μεντβέντεφ (vid)

Στον 6ο σερί ημιτελικό του στο Tour προκρίθηκε στη Σανγκάη ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος φιναλίστ του US Open και Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-3, 7-6 (4) τον Φάμπιο Φονίνι στον 1ο προημιτελικό του Masters και έφτασε στην 7η σερί του νίκη στο Tour.

Ο Μεντβέντεφ θα παίξει το Σάββατο στον ημιτελικό με τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Τσιτσιπά.

12 quarter-finals played

12 quarter-finals won @DaniilMedwed maintains his 100% record in quarter-finals this year as he defeats Fognini 6-3 7-6 to make the last 4!#RolexSHMasters pic.twitter.com/ZsLYBvBFsa

