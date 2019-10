Ο Φέντερερ συναντά τον Ζβέρεφ στη Σανγκάη (vids)

Στον προημιτελικό του Masters της Σανγκάης προκρίθηκε ο Ρότζερ Φέντερερ κερδίζοντας με 7-6 (7), 6-4 τον Νταβίντ Γκοφέν την Πέμπτη στη φάση των "16".

Ο Ελβετός με τους 102 τίτλους στο Tour θα παίξει την Παρασκευή στον 87ο προημιτελικό του σε Masters και θέλει να συνεχίσει για να διεκδικήσει την 3η κούπα του στη Σανγκάη.

Αντίπαλος του θα είναι ο περσινός νικητής του ATP Finals Αλεξάντερ Ζβέρεφ ο οποίος κέρδισε με 6-0, 7-6 (4) τον Ρούμπλεφ.

Ο Τζόκοβιτς που θα κοντραριστεί με τον Τσιτσιπά νίκησε με 7-5, 6-3 τον Ίσνερ και ο Τιμ με 6-3, 6-4 τον Μπασιλασβίλι.

Στους προημιτελικούς θα δούμε και δυο Ιταλούς. Ο "παλιός" Φονίνι που κέρδισε με 6-3, 7-5 τον Κατσάνοφ και ο "νέος" Μπερετίνι που έπαιξε στα ημιτελικά του US Open και στη Σανγκάη κέρδισε με 7-6 (5), 6-4 τον πολύπειρο Μπαουτίστα Αγκούτ.

Φυσικά συνεχίζει και ο Μεντβέντεφ που κέρδισε με 7-6 (7), 7-5 τον Ποσπίσιλ.

Stepping up❗️ @rogerfederer battles past Goffin 7-6 6-4 to record his 10th victory over the Belgian, booking a quarter-final clash with either Zverev or Rublev #RolexSHMasters pic.twitter.com/nlNqyLGS4v

Bend it like Domi @ThiemDomi #RolexSHMasters pic.twitter.com/Vy4rT8pbKm

A big result in the race for London

Matteo Berrettini defeats Bautista Agut and moves into the last 8 of a Masters 1000 for the very first time!#RolexSHMasters pic.twitter.com/T29UyNNi8f

— Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2019