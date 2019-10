Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είναι μόνο ένας καλός τενίστας.

Φτιάχνει ωραία video, είναι παραγωγός ... ντοκιμαντέρ, έχει πολλά χόμπι αλλά παίζει και κιθάρα.

Η κάμερα τον συνέλαβε ν' έχει αφήσει την ρακέτα και να έχει πάρει μια ηλεκτρική κιθάρα για να ροκάρει...

Πως να μην το κάνει αφού τα πήγε σούπερ στο Πεκίνο, είναι στους "8" στη Σανγκάη και παίζει με τον Τζόκοβιτς σ' ένα παιχνίδι που θα πρέπει ν' απολαύσει.

Κι αν είμαι ροκ μην με φοβάσαι...

Hoping to hit the right notes on court

Watch Tsitsipas in Shanghai live now v Hurkacz https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/sTQ6LASUvF

— Tennis TV (@TennisTV) October 10, 2019