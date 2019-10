Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά του Masters της Σανγκάης εκεί όπου θα "συναντήσει" την Παρασκευή (09:30) τον Νόβακ Τζόκοβιτς για μια θέση στους "4".

Ο Τσιτσιπάς κέρδισε με 7-5, 3-6, 7-6 (5) τον Χούμπερτ Χούρκατς μετά από μεγάλη μάχη που κράτησε 2.13'.

Για τον Έλληνα τενίστα αυτός θα είναι ο 3ος προημιτελικός του σε Masters μέσα στο 2019 αφού είχε προηγηθεί η Μαδρίτη (τελικός) και η Ρώμη (ημιτελικός). Συνάμα είναι στην οχτάδα για 2ο σερί τουρνουά αφού στο China Open έφτασε στον τελικό.

Με τον Σέρβο που είναι στο Νο1 του ταμπλό και περσινός νικητής έχει παίξει 2 φορές στην καριέρα του και έχουν από 1 νίκη. Ο Τσιτσιπάς στο Τορόντο και ο Τζόκοβιτς στη Μαδρίτη.

Το παιχνίδι

Στο 1ο σετ ο Χούρκατς είχε συνεχώς το προβάδισμα αλλά ο Τσιτσιπάς από το 5-4 θα ισοφαρίσει και θα προηγηθεί με 5-6 κάνοντας το μοναδικό μπρέικ του σετ.

Με τον ... αέρα του μπρέικ θα φτάσει στο 5-7 και θα προηγηθεί με 1-0.

Στο 2ο ο Πολωνός θα κάνει μπρέικ στο 2-0, θα φτάσει στο 4-1 και θα κερδίσει με 6-3 για να ισοφαρίσει σε 1-1 τα σετ.

Ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί 0-1 και 1-2 στο 3ο αλλά θα ισοφαριστεί δις. Ο Έλληνας θα φτάσει στο 2-3 και ο Πολωνός με άνεση θα μείνει στο παιχνίδι (3-3).

Το 7ο γκέιμ θα πάει στον Τσιτσιπά αλλά πάλι ο Πολωνός θα ισοφαρίσει σε 4-4. To κρίσιμο 9ο γκέιμ είναι για τον Έλληνα τενίστα με τον Πολωνό να φέρνει το σετ στα ίσα (5-5) με δυσκολία.

Ξανά προβάδισμα για τον Στέφανο αλλά ο Χούμπερτ θα κρατήσει το σερβίς του και το σετ θα οδηγηθεί στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Τσιτσιπάς ήταν πιο ψύχραιμος προηγήθηκε με 6-3, ο Χούρκατς του "έσβησε" δυο ματς πόιντ αλλά πήρε τη νίκη.

@StefTsitsipas slides into the quarter-finals

The sixth seed beats Hubert Hurkacz 7-5, 3-6, 7-6(5) at the @SH_RolexMasters!

@TennisTV pic.twitter.com/y6xukK3u1J

— ATP Tour (@atptour) October 10, 2019