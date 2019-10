Στο top-100 με ελληνική "βοήθεια" η Γκάουφ (vids)

Η Κόκο Γκάουφ βρέθηκε από ... σπόντα και με ελληνική βοήθεια στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά στο Λιτζ της Αυστρίας και πριν από λίγη ώρα πανηγύρισε την είσοδο της στο top-100 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η απόσυρση της Μαρίας Σάκκαρη έβαλε την 15χρόνη Αμερικανίδα στο ταμπλό και αυτή κερδίζοντας με 2-0 την Βένγκελ έφτασε στους "16".

Στη συνέχεια κλήθηκε να παίξει με την Ουκρανή Κατερίνα Κόζλοβα για μια θέση στα προημιτελικά.

Στο 1ο σετ ηττήθηκε με 6-4, στο 2ο με 6-4 ισοφάρισε σε 1-1 και στο 3ο ο Κόζλοβα αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού και η Κόκο είναι στους "8".

Αυτό σημαίνει και την είσοδο της για πρώτη φορά στην καριέρα της στο top-100 την επόμενη Δευτέρα. Είναι ήδη στο Νο94 και ανάλογα με την πορεία της μπορεί ν' ανέβει και πιο ψηλά!

Παράλληλα σε ηλικία 15 ετών και 214 ημερών, η Κόκο γίνεται η νεότερη τενίστρια που θα παίξει σε προημιτελικά WTA τουρνουά μετά τη Λία Καρατάντσεβα!

Η Κόκο Γκάουφ που θαυμάζει και γνώρισε την Μισέλ Ομπάμα έκανε το μεγάλο... μπαμ στο Wimbledon. Ήταν η νεότερη από τα προκριματικά που έπαιξε στο ταμπλό και στον 1ο γύρο κέρδισε την Βένους Ουίλιαμς.

Θα φτάσει ως τους "16" όπου θα χάσει από την μετέπειτα νικήτρια του Grand Slam Σιμόνα Χάλεπ. Λίγους μήνες αργότερα θα παίξει και στο US Open με ελευθέρας και θ' αγωνιστεί στον 3ο γύρο όπου θα την αποκλείσει η Ναόμι Οσάκα.

Η νεαρή από τις ΗΠΑ ξεκίνησε το 2019 από το Νο685!

At @WTALinz, @CocoGauff moves into the quarterfinals after Kozlova retired due to injury while trailing 4-6, 6-4, 2-0. pic.twitter.com/fJRnb2jYxn

— WTA (@WTA) October 9, 2019