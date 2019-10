Σε 70' ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 6-3, 6-3 του Ντένις Σαποβάλοφ και προκρίθηκε στους "16" του Masters της Σανγκάης.

Ο Σέρβος που είναι το πρώτο φαβορί για να είναι Νο1 στο φινάλε του 2019 έκανε το πρώτο βήμα για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κέρδισε το 2018.

Αυτός ήταν ο 4ος του στη Σανγκάη και εάν πάρει και τον 5ο τότε θα είναι τεράστιο φαβορί για το Νο1 έναντι του Ναδάλ.

Επόμενος αντίπαλος για τον Τζόκοβιτς είναι ο Τζον Ίσνερ και εάν περάσει και αυτό το εμπόδιο στον προημιτελικό της Παρασκευής ίσως συναντήσει τον Στέφανο Τσιτσιπά.

