Εξαιρετικός στα σερβίς αλλά και καλός ψήστης είναι τελικά ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός τενίστας είναι φαν της μαγειρικής και όταν βρίσκει χρόνο φτιάχνει τα αγαπημένα του ζυμαρικά αλλά και κινέζικο.

Στην Σανγκάη λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του στο Masters τον... απολαύσαμε σε ρόλο ψήστη.

Έψησε μια σκάρα λουκάνικα και ήταν εξαιρετικός και σ' αυτό τον ρόλο!

“I’m more nervous than Wimbledon right now” - @rogerfederer presenting his entry in the 2019 Rolex Shanghai Masters BBQ Compettion to Li Na pic.twitter.com/gfDUQ0Nleo

— RolexShMasters (@SH_RolexMasters) October 7, 2019