Ματσάρα στη Σανγκάη και αποκλεισμός του Μάρεϊ από τον Φονίνι (vids)

Δια πυρός και σιδήρου και με τον Μάρεϊ εκνευρισμένο ο Φάμπιο Φονίνι είναι στον 3ο γύρο του Masters της Σανγκάης.

Ο Ιταλός που είχε δηλώσει πως πρέπει να βομβαρδιστούν οι εγκαταστάσεις στο Wimbledon κέρδισε μετά από 3 ώρες και 9 λεπτά τον Άντι Μάρεϊ με 7-6 (4), 2-6, 7-6 (2) και θα παίξει είτε με τον Φριτζ είτε με τον Κατσάνοφ.

Ο αγώνας ήταν ... σκληρός και στο φινάλε του ο Βρετανός ήταν εκνευρισμένος και έκανε παράπονα στον διαιτητή.

Πάντως ο Μάρεϊ από τουρνουά σε τουρνουα δείχνει καλύτερο πρόσωπο και στο 2019 θα ... επιστρέψει για τα καλά με σπουδαίες εμφανίσεις από το παρελθόν!

Στη Σανγκάη συνεχίζει και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο φιναλίστ του US Open κέρδισε με 6-3, 6-1 τον Νορί και θα παίξει με τον Βάσεκ Ποσπίσιλ στον 3ο γύρο.

FABIO THE FIGHTER @fabiofogna outlasts Murray in a three-hour epic to reach the third round at @SH_RolexMasters! pic.twitter.com/Scec3S7iWe

— Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2019