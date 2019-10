Μετά από την Ιαπωνία η Ναόμι Οσάκα κερδίζει δεύτερο σερί τίτλο στην Κίνα!

Η Ιαπωνέζα πρώην Νο1 κέρδισε στον τελικό του China Open στο Πεκίνο με 3-6, 6-3, 6-2 το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης Άσλεϊ Μπάρτι.

Δεν ξεκίνησε καλά στον αγώνα αλλά ανέβασε... στροφές έπαιξε με ποιότητα και με ανατροπή έφτασε στον τίτλο.

Η Αυστραλή θα παραμείνει στο Νο1 και τη Δευτέρα αλλά η Οσάκα από το Νο4 θ' ανέβει στο Νο3.

Αυτή είναι η 10η νίκη στη σειρά για την Οσάκα η οποία μαζί με την Μπάρτι θα παίξουν στο τέλος του μήνα στο WTA Finals στο Σενζέν.

We have a champion! @Naomi_Osaka_ comes back a set against Barty, 3-6, 6-3, 6-2 to become this years winner of the @ChinaOpen pic.twitter.com/8CiQKp8Kc0

— WTA (@WTA) October 6, 2019