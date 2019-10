Με ανατροπή ο Ντομινίκ Τιμ κέρδισε με 3-6, 6-4, 6-1 τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Πεκίνο και κατέκτησε δίκαια το China Open για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Έλληνας τενίστας έπαιξε σπουδαίο τένις έως τα μέσα του 2ου σετ αλλά στη συνέχεια.... έμεινε από καύσιμα, δεν είχε καλή ψυχολογία, και ο Αυστριακός μ' ένα φοβερό σερί πήρε το παιχνίδι.

Ο Τσιτσιπάς πάλεψε για τον τίτλο στο Πεκίνο αλλά ηττήθηκε 3η φορά σε τελικό ATP 500 μετά από τη Βαρκελώνη το 2018 και το Ντουμπάι το 2019.

Παρά την ήττα δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση και πάει με αξιώσεις στη Σανγκάη για το Masters αν και στον 2ο γύρο πιθανότατα να παίξει με τον... κακό του δαίμονα Φελίξ Αλιασίμ.

Στο Πεκίνο ο Στέφανος έπαιξε στον 8ο τελικό καριέρας και έχει 3 νίκες και 5 ήττες, έχοντας κερδίσει όλα τα τρόπαια του στην Ευρώπη.

Ο Αυστριακός από την άλλη κέρδισε τον 1ο τίτλο του στην Ασία, τον 15ο στην καριέρα του, και τον 4ο μέσα στο 2019. Έχει κατακτήσει βέβαια μόλις 1 Masters (Indian Wells) και δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης σε τελικό Grand Slam.

Ο Τιμ θυμίζουμε πως μαζί με Φέντερερ, Τζόκοβιτς, Ναδάλ και Μεντβέντεφ έχει εξασφαλίσει μια θέση στo ATP Finals 2019 ενώ ο Τσιτσιπάς το παλεύει και είναι πολύ κοντά...

Μπρέικ και σετ...

Στο 1ο σετ ο Τιμ ξεκίνησε με μπρέικ στο 1ο γκέιμ αλλά ο Τσιτσιπάς του το πήρε πίσω για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Έλληνας προηγήθηκε με 1-2 και 2-3 αλλά ισοφαρίστηκε όμως στο 8ο γκέιμ θα φτάσει με σπουδαίο τένις σε μπρέικ για το 3-5!

Στο 9ο ο Αυστριακός έφτασε σε μπρέικ πόιντ αλλά Έλληνας έδειξε την κλάση του, ισοφάρισε με άσο, και πήρε το γκέιμ και το σετ σε 45'.

Με το ίδιο νόμισμα...

Το 2ο σετ θ' αρχίσει με μπρέικ του Στέφανου (1-2)αλλά ο Ντομινίκ θα κάνει και αυτός μπρέικ για το 2-2.

Στο 5ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς φτάνει σε μπρέικ πόιντ αλλά ο Τιμ το "σβήνει" για να προηγηθεί εκείνος με 3-2. Με πείσμα και ωραία περάσματα ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 3-3 αλλά ο Τιμ θα φτάσει εύκολα στο 4-3.

Όλα τα λεφτά ήταν το 8ο γκέιμ! Ο Τιμ έφτασε σε 3 μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς τα "έσβησε" όλα και ισοφάρισε με άσο σε 4-4!

Στο 9ο ο Τσιτσιπάς θα φτάσει σε μπρέικ ποιντ αλλά θα το "σβήσει" ο Τιμ για να προηγηθεί ξανά με 5-4.

Ο Τιμ θα κερδίσει με 6-4 το σετ. Στο 10ο γκέιμ θα κάνει το 40-0, θα έχει 3 σετ πόιντ, και θα τα καταφέρει με την 3η προσπάθεια.

Έμεινε από καύσιμα...

Στο 3ο σετ ο Αυστριακός θα κάνει το 2-0 με μπρέικ και θα κερδίσει το 4ο γκέιμ του στη σειρά από τον Έλληνα.

Το 5-0 σερί είναι γεγονός για τον Τιμ που φτάνει στο 3-0 στο 3ο σετ και ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι.

Ο Τσιτσιπάς που έχει χάσει την συγκέντρωση του και δεν έχει πλέον την ψυχολογία με το μέρος του θα φτάσει στο 40-15 στο 4ο αλλά θα χάσει το σετ με μπρέικ (4-0).

Μετά από το 5-0 ο Τσιτσιπάς μειώνει σε 5-1 μετά από ένα σερί 7-0 του Αυστριακού αλλά πλέον όλα είχαν τελειώσει. O αγώνας είχε διάρκεια 2.11.

Fif-Thiem @ThiemDomi collects career title topping Tsitispas 3-6 6-4 6-1 to reign in Beijing. #ChinaOpen pic.twitter.com/neH4OLZxAf

A one set slugfest for the title. Should be good...

@StefTsitispas #ChinaOpen pic.twitter.com/F5Ya7djvZM

— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2019