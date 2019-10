China Open: Μπάρτι-Οσάκα για τον τίτλο στο Πεκίνο (vids)

Ένα σπουδαίο ζευγάρι προέκυψε στον τελικό του China Open στις γυναίκες.

To No1 της παγκόσμιας κατάταξης, Άσλεϊ Μπάρτι, θ΄αγωνιστεί με το πρώην Νο1 Ναόμι Οσάκα την Κυριακή στις 11:30 (Cosmote Sport).

H Αυστραλή για να παίξει στον τελικό επικράτησε με 6-3, 3-6, 7-6 (7) της Κικί Μπέρτενς στον ημιτελικό ενώ η Ιαπωνέζα κέρδισε με 6-4, 6-2 την Καρολίν Βοζνιάκι.

Οι δυο τους έχουν παίξει 3 φορές στο παρελθόν με την Μπάρτι να έχει 2 νίκες. Επικράτησε το 2014 στο Ακαπούλκο και το 2018 στο Νότιγχαμ ενώ η Οσάκα κέρδισε το 2018 στο Australian Open.

Onto the finals! @Naomi_Osaka_ defeats Wozniacki, 6-4, 6-2, in two sets to advance to the last round of the @ChinaOpen pic.twitter.com/T4UIjRfHt2

— WTA (@WTA) October 5, 2019