Ο Φέντερερ παίζει μπάσκετ στη Σανγκάη (vid)

Ενώ μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Masters στη Σανγκάη όλοι οι φίλοι του τένις τρέχουν... πίσω από τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ναδάλ αποσύρθηκε από το τουρνουά, ο Τζόκοβιτς παίζει στο Τόκιο και μετά θα ταξιδέψει στην Κίνα και έτσι ο "Βασιλιάς" είναι μόνος.

Ο Φέντερερ είχε την ευκαιρία να μαγειρέψει στην Σανγκάη, να μιλήσει στους θαυμαστές του αλλά και να παίξει μπάσκετ με μεγάλες μπάλες του τένις.

Για την ιστορία ο Ελβετός κέρδισε τον τίτλο το 2014 και το 2017 ενώ τελευταίος νικητής ήταν ο Τζόκοβιτς.

Is there anything he can't do? @rogerfederer #RolexSHMasters pic.twitter.com/w9V7rzpo5l

— Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2019