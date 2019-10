Αποσύρθηκε από την Σανγκάη ο Ναδάλ (vid)

Την απόσυρση του από το Masters της Σανγκάης το οποίο θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στο λιμάνι της Κίνας ανακοίνωσε ο Ράφα Ναδάλ.

Αιτία είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον καρπό του χεριού του από το Laver Cup με τον Ισπανό να ζητάει συγνώμη από τους θαυμαστές του που δεν θα τον δουν στην Σανγκάη.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω πως δε θα αγωνιστώ στη Σαγκάη αυτή τη χρονιά. Είναι η δεύτερη διαδοχική χρονιά που το κάνω και στην Κίνα έχω θαυμάσιους θαυμαστές. Είναι ένα εκπληκτικό τουρνουά και ένα από τα πιο ξεχωριστά μέρη του κόσμου. Όμως, όπως όλοι γνωρίζετε, είχα ένα πρόβλημα με τον αριστερό μου καρπό στο Laver Cup και δεν ήταν αρκετός ο χρόνος για να αναρρώσω και να επιστρέψω στις προπονήσεις. Ελπίζω να βρεθώ ξανά στη Σαγκάη το 2020», είπε ο Ναδάλ.

Βέβαια στο τουρνουά θα συμμετάσχουν κανονικά ο Τζόκοβιτς, ο Φέντερερ, ο Ζβέρεφ, ο Τιμ, ο Τσιτσιπάς και τα άλλα "αστέρια" του παγκόσμιου τένις.

Ο Ναδάλ κυνηγάει τον Τζόκοβιτς για το Νο1 της κατάταξης στο φινάλε του 2019 και εάν ο Σέρβος τα καταφέρει στην Σανγκάη τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τον Ισπανό που θα παντρευτεί και στις 19.10!

A message from @RafaelNadal to the tournament fans! Get well soon Rafa! See you in 2020 #rolexshmasters pic.twitter.com/ijJ67FPtQL

— RolexShMasters (@SH_RolexMasters) 4 Οκτωβρίου 2019