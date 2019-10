Japan Open: Με το δεξί ο Τζόκοβιτς στο Τόκιο (vids)

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις τους στο τουρνουά του Τόκιο ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης είχε ν' αγωνιστεί από το US Open όπου και είχε αποχωρήσει από τον αγώνα κόντρα στον Βαβρίνκα και την Τρίτη κέρδισε με 6-4, 6-4 τον Ποπύριν.

Στους "16" θα παίξει με τον Ιάπωνα Σοέντα o οποίος είναι στο Νο133 της παγκόσμιας κατάταξης.

