Το απόλυτο στους τίτλους στο 2019 ο Άλεξ Ντε Μινόρ (vid)

Το απόλυτο που έχει στους τίτλους μέσα στο 2019 διατήρησε και στην Κίνα ο Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ο 20χρόνος Αυστραλός τενίστας κέρδισε με 7-6 (4), 6-4 τον Μαναρίνο στον τελικό στο όπεν του Ζουχάι και έτσι κέρδισε τον 3ο τίτλο του μέσα στο έτος.

Είχαν προηγηθεί οι κούπες στο Σίδνεϊ και την Ατλάντα.

Για να φτάσει στον τελικό απέκλεισε κατά σειρά τους Μάρεϊ, Τσόριτς, Μπαουτίστα Αγκούτ και κέρδισε στον τελικό τον Μαναρίνο ο οποίος πέρασε στον 3ο γύρο αφού ο Τσιτσιπάς αποσύρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στον αγώνα τους και ενώ το σκορ ήταν 1-1!

The Demon delivers yet again in 2019

What a season this is becoming for @alexdeminaur

@TennisTV | #ZC19 pic.twitter.com/4jqrU0bIwO

— ATP Tour (@ATP_Tour) 29 Σεπτεμβρίου 2019