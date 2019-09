O Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κερδίζει τις εντυπώσεις μόνο μέσα στα κορτ εκεί όπου με τις εμφανίσεις του έχει φτάσει στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης αλλά και εκτός από αυτά...

Σε κάθε κοσμική του εμφάνιση, αν και δεν είναι πολύ κοσμικός, κερδίζει τις εντυπώσεις με τις επιλογές του.

Έτσι ήταν φυσικό να ...κλέψει την παράσταση στο πάρτι του China Open στο Πεκίνο. Οι Κινέζοι τον τίμησαν με φωτογραφίες μαζί με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και την νικήτρια του US Open Μπιάνκα Αντρεέσκου.

The US Open champion @Bandreescu_ looking like a at our players party tonight! pic.twitter.com/o7P4suzc7X

— China Open (@ChinaOpen) 29 Σεπτεμβρίου 2019