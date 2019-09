Γεύτηκε την κινεζική κουζίνα η Βένους (pics)

Πρόσωπο του China Open είναι η Βένους Ουίλιαμς.

Η πρώτη Αφροαμερικανή τενίστρια που κέρδισε τίτλο Grand Slam και ανέβηκε στο Νο1 στην open era στα 39 της είναι "μύθος" για το παγκόσμιο τένις και φυσικά για τους Κινέζους.

Οι διοργανωτές την έβαλαν να μαγειρέψει μαζί με σεφ κινέζικα πιάτα και στη συνέχεια να γευτεί την σπουδαία κουζίνα της χώρα της Ασίας.

Στο China Open θα δούμε αυτή την εβδομάδα και την Χάλεπ, την Σβιτολίνα, την Οσάκα, την Κέρμπερ.

Η Βένους θ΄αρχίσει τους αγώνες της κόντρα στην Στρίτσοβα.

Former world No. 1 and seven-time Grand Slam singles champion @Venuseswilliams took a break from her preparation for the #ChinaOpen by singing karaoke and cooking a well-known Chinese sweet. pic.twitter.com/hfrFXBCyDo

— China Open (@ChinaOpen) 27 Σεπτεμβρίου 2019