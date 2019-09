Η Κίνα ταιριάζει στην Σαμπαλένκα (vids)

Τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2018 στο Wuhan της Κίνας υπερασπίστηκε και το 2019 η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η 21χρόνη τενίστρια από την Λευκορωσία έφτασε στον τελικό κερδίζοντας την Άσλεϊ Μπάρτι και πήρε τον τίτλο επικρατώντας με 6-3, 3-6, 6-1 την Ρισκ!

Αυτός είναι ο 4ος τίτλος καριέρας για την Σαμπαλένκα και ο 3ος της στην Κίνα.

H Σαμπαλένκα μαζί με την Μέρτενς έπαιξαν και στον τελικό στο διπλό αλλά ηττήθηκαν με 7-6 (3), 6-2 τις Ντούαν-Κουντερμέτοβα.

