Αποκλεισμός του Μάρεϊ από τον Ντε Μινόρ στην Κίνα (vids)

Εκτός συνέχειας στο τουρνουά του Ζουχάι στην Κίνα έμεινε ο Άντι Μάρεϊ.

Ο Σκοτσέζος ο οποίος πριν από 2 ημέρες πανηγύρισε την 1η νίκη του στο απλό στο Tour μετά από 9 μήνες ηττήθηκε στον 2ο γύρο με 4-6, 6-2, 6-4 από τον Άλεξ Ντε Μινόρ και αποκλείστηκε.

Ο αγώνας ήταν δυνατός και για τους δυο και ο Μάρεϊ έδειχνε να τον ελέγχει. Η ... φρεσκάδα όμως του νεαρού Αυστραλού του έδωσαν έστω και στο τέλος τη νίκη με τον Μάρεϊ να προσπαθεί σε κάθε πόντο!

To No31 της παγκόσμιας κατάταξης ο 20χρόνος Αυστραλός συνεχίζει στα προημιτελικά.

Demon delivers a big win in Zhuhai

@alexdeminaur defeats Andy Murray 4-6, 6-2, 6-4 to make the final eight at #ZC19 pic.twitter.com/IvueckUHuV

— ATP Tour (@ATP_Tour) September 26, 2019