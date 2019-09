Ο Μάρεϊ μαζεύει τα σκουπίδια από το κορτ μετά τον αγώνα (vid)

O Άντι Μάρεϊ επέστρεψε στα κορτ στο Ζουχάι για να φτάσει στην 1η νίκη του στο απλό μετά από 9 μήνες και αποθεώθηκε από τους Κινέζους.

Το άλλοτε Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επέστρεψε και χειροκρτήθηκε αλλά οι θεατές εκτίμησαν και κάτι άλλο που δεν έχει να κάνει με τις επιδόσεις του στο κορτ και τον επιβράβευσαν!

Ο Μάρεϊ μετά από τον αγώνα του μάζεψε όλα τα άδεια μπουκάλια με νερό και τα άλλα σκουπίδια που υπήρχαν γύρω από τους πάγκους και τα πέταξε σε κάδο δίπλα στο γήπεδο.

Ο κόσμος του τένις έχει ανάγκη από παίκτες και ανθρώπους όπως ο Σκοτσέζος.

Andy Murray was brought up right

His first @ATP_Tour singles win of 2019 - and he takes time to clean up his bench post-match pic.twitter.com/aDyS7dF6oe

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 25, 2019