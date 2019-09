Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το τουρνουά στο Ζουχάι (pic&vid)

Λόγω αδιαθεσίας και αναπνευστικών προβλημάτων ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα του 2ου γύρου του τουρνουά του Ζουχάι με τον Μαναρίνο.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε με 6-3 το 1ο σετ, ηττήθηκε με 7-5 στο 2ο και στο 3ο ενώ σ' όλο το παιχνίδι είχε προβλήματα με την αναπνοή του, έβηχε συνεχώς, και μετά από το 2ο ιατρικό τάιμ άουτ αποφάσισε να εγκαταλείψει.

Είναι κουρασμένος από τα συνεχή παιχνίδια στη Γενεύη και όπως δείχνει τον έχει επηρεάσει η ατμόσφαιρα στην Κίνα.

Την επόμενη εβδομάδα εάν όλα είναι καλά θ΄αγωνιστεί στο Πεκίνο.

