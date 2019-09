Αφήνει την Ασία και πάει Αυστρία η Σάκκαρη (pic)

Ο τραυματισμός στον καρπό και ο χρόνος αποθεραπείας έβαλε τέλος στα όνειρα της Μαρίας Σάκκαρη για συμμετοχή στα τουρνουά της Ασίας.

Η Σάκκαρη ταξίδεψε στην Κορέα για να συμμετάσχει στο τουρνουά της Σεούλ αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα λόγω ενοχλήσεων στον καρπό και μετά από σκέψη αποφάσισε να μην επιστρέψει στην Ασία αλλά να στραφεί στην Ευρώπη.

Για πρώτη φορά στην καριέρα της θ' αγωνιστεί στο δυνατό τουρνουά στο Λιντζ της Αυστρίας από τις 7 έως τις 13/10.

Μάλιστα οι Αυστριακοί την καλωσόρισαν μέσα από τα social media. Στο ίδιο τουρνουά θα δούμε την Πέτρα Κβίτοβα, την Μπελίντα Μπέντσιτς αλλά και την Μαρία Σαράποβα.

Στη συνέχεια η Μαρία θ' αγωνιστεί στο Kremlin Cup στη Μόσχα.

καλώς ήρθες/καλώς ήρθατε! #MariaSakkari will debut in Linz this year! Who else is excited to see Maria play in Upper Austria?

(#wta)#wtalinz #upperaustrialadieslinz #linz #wtatennis pic.twitter.com/jX8M7KG5u2

— WTA Linz (@WTALinz) September 24, 2019