Μάρεϊ: Η πρώτη νίκη μετά την Πρωτοχρονιά του 2019 (vid)

Από το Μπρισμπέιν στο Ζουχάι. Από την Ωκεανία στην Ασία.

Ο Άντι Μάρεϊ πέρασε τόσα πολλά αυτό το διάστημα αλλά είναι πάλι εδώ και στο απλό.

Στο Ζουχάι της Κίνας εκεί όπου Νο1 στο ταμπλό είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο Σκοτσέζος επέστρεψε στις νίκες στο Tour στο απλό σχεδόν μετά από 9 μήνες.

Την 1η Ιανουαρίου στο τουρνουά του Μπρισμπέιν κερδίζει με 2-0 σετ τον Αυστραλό Ντουκγουόρθ αλλά στη συνέχεια χάνει από τον Μεντβέντεφ.

Ταξιδεύει στη Μελβούρνη για το Australian Open και χάνει από τον Μπαουτίστα Αγκούτ στον 1ο του αγώνα. Ανακοινώνει με συγκίνηση την απόσυρση του από την ενεργό δράση.

Όλοι τον αποχαιρετούν και τον τιμούν αλλά αυτός επιστρέφει μετά από μήνες στο διπλό και παίζει και στο μικτό διπλό με την Σερένα Ούιλιαμς στο Wimbledon.

Παίζει στο τουρνουά του Ναδάλ στη Μαγιόρκα (δεν είναι στο Tour) και φτάνει στο Ζουχάι της Κίνας εκεί όπου την 24η Σεπτεβρίου κερδίζει με 2-1 σετ τον Αμερικανό Σαντγκρέν.

Είναι η πρώτη του νίκη μετά από το Μπρισμπέιν και περιμένει πως και πως τον επόμενο του αγώνα με τον Άλεξ Ντε Μινόρ την Πέμπτη.

Ο Άντι επέστρεψε... Μπορεί να μην είναι το Νο1 όπως το 2016 στον κόσμο, μπορεί να μην είναι ο παίκτης που κέρδισε 3 Grand Slam και έπαιξε και σ' άλλους 6 τελικούς αλλά είναι πάλι εδώ δυνατός.

Back in business @andy_murray is through to the second round at the @ZhuhaiChampions after defeating @TennysSandgren in three sets. @TennisTV pic.twitter.com/qlsxpAByMT — ATP Tour (@ATP_Tour) September 24, 2019

Andy Murray has finished the first set 6-3!

This is just a while ago... When Andy Murray walked onto the court. #ZC19 pic.twitter.com/ycVj5QWoka — Zhuhai Championships (@ZhuhaiChampions) September 24, 2019