Laver Cup: Κέρδισε ο Φέντερερ έμεινε "ζωντανή" η Ευρώπη (vid)

Ζωντανή κράτησε την Ευρώπη στο παιχνίδι του τίτλου στο Laver Cup ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός κέρδισε με 6-4, 7-6 (3) τον Τζον Ίσνερ στο προ τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά της Γενεύης και έτσι μπορεί η μικτή κόσμου να έχει 11 βαθμούς αλλά η Ευρώπη μείωσε στον πόντο (10)!.

Όλα θα κριθούν στον τελευταίο αγώνα του Ζβέρεφ με τον Ράονιτς που ακολουθεί... Εάν κερδίσει ο Γερμανός η Ευρώπη θα κερδίσει τον τίτλο για 3η σερί χρονιά.

THIS is what it means to @rogerfederer The @LaverCup is still alive for #TeamEurope. pic.twitter.com/kTVMB9cymG — ATP Tour (@ATP_Tour) 22 Σεπτεμβρίου 2019

And still... @rogerfederer has not lost a #LaverCup singles match. The Swiss local def. John Isner 6-4 7-6(3) to take us into a decider.#TeamEurope pic.twitter.com/FCyhuoFQIC — Laver Cup (@LaverCup) 22 Σεπτεμβρίου 2019