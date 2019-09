Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση τίτλος στο Laver Cup της Γενεύης μετά και από την ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα της 2ης ημέρας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε στο διπλό μαζί με τον Ράφα Ναδάλ και έχασαν με 6-4, 3-6, 10-6 από τους Κύργιο και Σοκ κάτι που επέτρεψε στην μικτή κόσμου να μειώσει σε 7-5 το σκορ στη "μάχη" της με την Ευρώπη.

Ο Έλληνας τενίστας έζησε μοναδική εμπειρία να είναι συμπαίκτης του Ναδάλ αλλά δεν στέφτηκε με επιτυχία και έτσι την τελευταία ημέρα (Κυριακή) όπου κάθε νίκη δίνει 3 πόντους θα παλέψουν ως Ευρώπη για τον 3ο σερί τίτλο.

Στο 1ο σετ οι Κύργιος/Σοκ ξεκίνησαν με μπρέικ (1-0) ενώ στο 3ο γκειμ οι Τσιτσιπάς/Ναδάλ "σβήνουν" μπρέικ ποιντ και μειώνουν σε 2-1.

Ο Αυστραλός με τον Αμερικανό θα φτάσουν στο 5-3, οι αντίπαλοι τους θα μειώσουν σε 5-4 αλλά θα χάσουν το σετ με 6-4!

Στο 2ο οι Τσιτσιπάς-Ναδάλ είχαν διαφορετική εικόνα. Με μπρέικ έφτασαν στο 3-1 και με νέο μπρέικ στο 5-1. Οι αντίπαλοι τους μείωσαν σε 5-2 με μπρέικ αλλά κατάφεραν να χάσουν με 6-3.

Στο super ται μπρέικ οι Κύργιος-Σοκ ήταν πιο ουσιαστικοί και κέρδισαν με 10-6.

After a lull in the second set, #TeamWorld burst back to life in the nick of time.

High voltage play in the match tiebreaker gives Kyrgios and Sock the win over Nadal and Tsitsipas 6-4 3-6 10-6.#TeamEurope leads Team World 7-5 heading into Sunday.#LaverCup pic.twitter.com/uMIAMrnuVY

— Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019