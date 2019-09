Laver Cup: Κέρδισε ο Ναδάλ ξέφυγε η Ευρώπη (vids)

Την πρώτη του νίκη στο Laver Cup πέτυχε ο Ράφα Ναδάλ και έδωσε προβάδισμα 4 πόντων στην Ευρώπη έναντι της μικτής κόσμου!

Ο Ράφα κέρδισε με 6-3, 7-6 (1) τον Μίλος Ράονιτς και έτσι η Ευρώπη έφτασε στους 7 με την μικτή κόσμου να μένει στους 3!

Στο 1ο σετ ο Ράονιτς θα προηγηθεί με 1-2 και 2-3 αλλά ο Ναδάλ θα κάνει με μπρέικ το 4-3 και θα κερδίσει πάλι με μπρέικ με 6-3! Στο 2ο ο Ράονιτς θα φτάσει στο 2-3 με μπρέικ αλλά ο Ναδάλ θα πάρει πίσω το μπρέικ (3-3)!

Ο Ναδάλ κάνει το 6-5 με τον Καναδό να ισοφαρίζει σε 6-6 αλλά να καταρρέει στο τάι μπρέικ (7-1).

Having saved 8 break points himself, @RafaelNadal breaks Milos Raonic for a first time tonight, ripping a beauty of a backhand down the line.

He consolidates, and it's 5-3 in the first set for #TeamEurope#LaverCup pic.twitter.com/nIhFoKM6VM

— Laver Cup (@LaverCup) 21 Σεπτεμβρίου 2019